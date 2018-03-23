В Минобрнауки РФ представили обновленные федеральные образовательные стандарты

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Минобрнауки России прошло заседание Совета Министерства образования и науки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Открывая заседание, глава Минобрнауки России Ольга Васильева отметила, что «новая редакция ФГОС начального и основного общего образования стала результатом большой работы в рамках исполнения поручения Президента РФ по определению во ФГОС базового содержания обязательной части основных общеобразовательных программ для обеспечения единого образовательного пространства на территории Российской Федерации».

Министр пояснила, что в процессе доработки действующих ФГОС не менялась общая концепция стандартов, сохранена структура и совокупность требований к результатам реализации основных образовательных программ.

«Обновление ФГОС нацелено не на структурные изменения, а на добавление в них базового предметного содержания, того необходимого минимума, который обязан знать каждый учащийся по каждому предмету. У нас есть поручение Президента о создании единого образовательного пространства, работа над которым затрагивает три вещи: стандарты, учебники и экспертизы учебников, и это все взаимосвязано. Подчеркну, что добавление базового содержания в стандартах не запрещает педагогу и ученику углублять и расширять знания по предмету, а создает тот необходимый минимум, на котором можно выстраивать по кирпичику свое дальнейшее развитие», – сказала Ольга Васильева.

Она подчеркнула, что «все изменения касаются только обязательной части основной образовательной программы. При этом у школ сохраняются свобода и самостоятельность в формировании вариативной части с учетом выбора участников образовательных отношений».

Глава Минобрнауки России также сообщила, что над новой редакцией ФГОС работало более 300 специалистов, среди которых представители Российской академии наук, Российской академии образования, Московского педагогического государственного университета.

По итогам голосования членов Совета проект ФГОС начального общего образования большинством голосов принят без изменений. Проект ФГОС основного общего образования будет доработан с последующим повторным рассмотрением, при этом ни один член Совета не проголосовал за отклонение его принятия. Предложения по доработке проекта будут внесены до 28 марта.

В ходе заседания также прошло рассмотрение и обсуждение проектов ФГОС среднего профессионального образования, которые были приняты членами Совета без существенных замечаний.