Украинские ВВС обвинили Россию в провокации

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Украины обвинили Россию в воздушной провокации и объявили о повышении боеготовности ПВО страны. Об этом сообщает РБК.

«22 марта силами и средствами Воздушных сил ВВС Украины уже второй раз за месяц зафиксированы провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточной и южной воздушной границы Украины», — заявили представители командования украинских ВВС.

В чем конкретно заключается провокация со стороны России, украинские военные не объяснили. Однако указали, что активность российских ВКС (Воздушно-космических сил — прим. Т-и), по их мнению, связана с проведением командно-штабных тренировок украинских военных летчиков.