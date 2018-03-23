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Политика

Украинские ВВС обвинили Россию в провокации

23 марта 2018, 10:22

Средства ПВО Украины привели в повышенную боевую готовность.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Украины обвинили Россию в воздушной провокации и объявили о повышении боеготовности ПВО страны. Об этом сообщает РБК.

«22 марта силами и средствами Воздушных сил ВВС Украины уже второй раз за месяц зафиксированы провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-космических сил Российской Федерации вдоль восточной и южной воздушной границы Украины», — заявили представители командования украинских ВВС. 

В чем конкретно заключается провокация со стороны России, украинские военные не объяснили. Однако указали, что активность российских ВКС (Воздушно-космических сил — прим. Т-и), по их мнению, связана с проведением командно-штабных тренировок украинских военных летчиков.

 


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