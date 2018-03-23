Китай выпустил самый дорогой внедорожник в мире

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Самый дорогой внедорожник в мире китайского производства Karlmann King показали на видео. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал AutoExpress.

Стоимость внедорожника составляет 2 млн долларов. Кроме того, имеется версия автомобиля подороже, она стоит 3,8 млн долларов.

Кузов машины изготовлен из карбона и декорирован дорогостоящими материалами, у внедорожника имеется 7-литровый форсированный двигатель, усиленная АКПП.

Внедорожник способен разгоняться до 140 км/ч. В салоне расположен холодильник с шампанским, телевизор, игровая приставка PS4 и кофемашина.

Всего для частных заказчиков собрано 12 автомобилей.