(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Чистополе в сгоревшей бане погибла 55-летняя хозяйка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром поступило сообщение о том, что в бане №12 по Хлебной улице произошло возгорание. На место выехали пожарные ПСЧ №67, полицейские, аварийные службы и медики.

Соседи рассказали прибывшим огнеборцам, что злоупотреблявшая алкоголем хозяйка может находиться внутри горящего помещения. Пламя охватило баню, пристроенный к ней сарай и их общую кровлю.

Через десять минут пожарные справились с огнем площадью 36 квадратных метров. В процессе проливки сгоревших конструкций они обнаружили тело хозяйки.

По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности использования печи.