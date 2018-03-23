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В Чистополе в сгоревшей бане погибла 55-летняя хозяйка

23 марта 2018, 09:59 , Фото: ГУ МЧС по РТ

В Чистополе в сгоревшей бане погибла 55-летняя хозяйка Инцидент произошел в постройке №12 по Хлебной улице.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Чистополе в сгоревшей бане погибла 55-летняя хозяйка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром поступило сообщение о том, что в бане №12 по Хлебной улице произошло возгорание. На место выехали пожарные ПСЧ №67, полицейские, аварийные службы и медики.

Соседи рассказали прибывшим огнеборцам, что злоупотреблявшая алкоголем хозяйка может находиться внутри горящего помещения. Пламя охватило баню, пристроенный к ней сарай и их общую кровлю.

Через десять минут пожарные справились с огнем площадью 36 квадратных метров. В процессе проливки сгоревших конструкций они обнаружили тело хозяйки.

По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности использования печи.


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