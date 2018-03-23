(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). За десять лет производство коммунальных отходов в России выросло на 30 процентов, пишут «Известия».

В 2017 году в стране было произведено 274,5 млн куб. м твердых коммунальных отходов. Лидером по образованию мусора является Москва.

Столица производит десятую часть отходов всей страны (24 млн куб. м в 2017 году). На втором месте Подмосковье — 22 млн куб. м. Далее идут Краснодарский край (12 млн), Санкт-Петербург (11 млн), Самарская (10 млн) и Ростовская (9 млн) области.

При этом только 10 процентов российского мусора отправляется на мусороперерабатывающие заводы. Уровень переработки ТКО за 10 лет вырос лишь на 17 процентов. В России практически отсутствует система сортировки мусора.

На всю страну действуют только 60 крупных мусоросортировочных комплексов. В итоге в России 92,5 процента стеклотары и стеклобоя, которые являются наиболее востребованными в мире компонентами ТКО, отправляется на захоронение.

