На региональных дорогах в Татарстане установят более 5 тыс. новых дорожных знаков

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Татарстане по программе дорожных работ в этом году запланированы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. На региональных дорогах будут установлены 12 км металлического барьерного ограждения, более 5 тыс. новых дорожных знаков, нанесена горизонтальная разметка, в том числе термопластичными материалами. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

На региональных дорогах планируется ликвидировать 10 мест концентрации ДТП и 10 потенциально аварийных участков. В 15 районах республики обустроят 84 искусственные неровности на примыканиях второстепенных автодорог и у образовательных учреждений.

На 40 участках автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам общей протяженностью около 60 км, появится искусственное освещение. Кроме того, в текущем году продолжится реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, предусмотрен ремонт покрытия дорожно-уличной сети и выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на местах концентрации ДТП в Казани и Набережных Челнах.

В Казани будет отремонтировано около 47 км аварийных участков и мест концентрации ДТП. В частности, на улицах Дементьева, Нигматуллина, Дубравная, Фучика (от проспекта Победы до Зорге), Восстания (от Декабристов до Горьковского шоссе), Даурская и Академика Глушко.

Помимо ремонта дорожного покрытия аварийно-опасных мест запланирована установка транспортных светофоров на 17 перекрестках, светофоров Т-7 на 15 пешеходных переходах, 688 дорожных знаков, 10 тыс. 239 погонных метров барьерного ограждения и обустройство 19 искусственных неровностей.

В Набережных Челнах запланирован ремонт 32,7 км аварийно-опасных участков на улице 40 лет Победы, проспектах Автозаводской, Вахитова и Дружбы Народов. Будут заменены 327 устаревших дорожных знаков, установлены 156 недостающих знаков и реконструированы шесть светофоров, в том числе и на местах концентрации ДТП. В частности, на перекрестке проспектов Мира и Яшьлек.

Что касается муниципальных дорог, то предусмотрен ремонт 1136 объектов общей протяженностью 598 км. В частности, улучшится состояние 74 участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью более 62 км, по которым проходят школьные маршруты.

Муниципалитеты республики запланировали установить 1262 недостающих дорожных знака, 100 искусственных неровностей, около 6 км пешеходного и барьерного ограждения, искусственное освещение.