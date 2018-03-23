Китай введет пошлины на американские товары

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Власти Китая объявили о своих планах по введению пошлин на 128 видов американских товаров. Угрозы прозвучали после того, как Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий. Об этом пишут «Известия».

Китай применит ответные меры, чтобы скомпенсировать ущерб от американских пошлин, отметили в Министерстве коммерции КНР. Процедура может пройти в несколько этапов. Сначала на 15 процентов вырастут пошлины на американские фрукты, сухофрукты, нержавеющую сталь и другие 120 наименований товаров. На втором этапе китайцы сразу на 25 процентов поднимут пошлины на импорт еще 8 видов товаров из США.

При этом в Пекине заявили, что не хотели бы начинать торговую войну с американцами. Поэтому власти КНР призвали США отменить пошлины на импорт стали и алюминия.

Указ о введении 25-процентной пошлины на сталь и 10-процентной на алюминий ранее подписал президент США Дональд Трамп. Он объяснил свои действия охраной национальных интересов страны.