Все новости Татарстан Россия

Общество

В РТ отменили более 6,5 тыс. разрешений на перевозку пассажиров легковыми такси

23 марта 2018, 09:36

Перевозки пассажиров легковыми такси осуществляются по 7201 действующему разрешению.
В РТ за 2014 год выданы 3,6 тыс. разрешений на перевозку багажа и пассажиров легковыми такси

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Татарстане досрочно прекращены действия 6527 разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, прекращены действия разрешений у таких обществ с ограниченной ответственностью, как «Милмаравто», «Автосфера», «Такси Казань», «Арт Транс», «Фортуна», «Сити Крафт», «Рент Татарстан», «Эксклюзив» и других.

«Такое решение принято на основании сведений из Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юрлиц о прекращении деятельности», – поясняется в сообщении министерства.

На данный момент перевозки пассажиров легковыми такси осуществляются по 7201 действующему разрешению. Информация содержится в реестре выданных разрешений, размещенном на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter