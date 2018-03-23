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Муфтия РТ наградили медалью «20 лет Судебному департаменту при Верховном суде РФ»

23 марта 2018, 09:30

Начальник Управления судебного департамента в РТ пожелал Камилю хазрату крепкого здоровья, мудрых решений и успехов на посту муфтия Татарстана.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина наградили медалью «20 лет Судебному департаменту при Верховном суде РФ». Награду главе мусульман республики вручил начальник Управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Начальник Управления судебного департамента в РТ пожелал Камилю хазрату крепкого здоровья, мудрых решений и успехов на посту муфтия Татарстана.

Еще одну награду в день своего рождения Камиль хазрат получил из рук своего советника по социальным вопросам, председателя совета фонда «Ярдэм» Ильдара хазрата Баязитова. Он вручил председателю ДУМ РТ Самигуллину медаль национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм».
 


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