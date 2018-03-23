Mail.ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Компания Mail.ru Group заявила о закрытии сделки по приобретению 100-процентной доли киберспортивного холдинга ESforce. Об этом сообщает ТАСС.

«Mail.Ru Group Limited сегодня объявляет о том, что вслед за прошедшим 19 января 2018 года подписанием соглашения о приобретении 100% ESforce 22 марта 2018 года состоялось закрытие сделки», — говорится в сообщении компании.

Стоимость покупки оценивается в 100 млн долларов. В эту сумму не входят долги ESforce, которые придется гасить новому владельцу.

После закрытия сделки Mail.ru Group планирует консолидировать киберспортивный холдинг и раскрывать его финансовые результаты на сопоставимой основе.