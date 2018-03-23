Венесуэла объявила о деноминации валюты

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о грядущей деноминации. Уже с 4 июня национальная валюта страны — боливар — избавится сразу от трех нулей своего номинала. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В тот же день в обращение поступят новые деньги, которые заменят нынешние по курсу 1 новый боливар за 1 тыс. старых, уточняет издание.

«Я решил убрать три нуля с нынешних денег», — заявил журналистам Мадуро.

Он добавил, что параллельно с деноминацией изменятся правила торговли национальной криптовалютой Венесуэлы — El Petro, которая станет доступна для покупки за рубли, юани и евро. При этом на территории страны появятся четыре особые зоны для использования El Petro.

Деноминация в Венесуэле была объявлена на фоне растущей инфляции. По итогам прошлого года она обесценила национальную валюту страны на 2,6 тыс. процентов, а в обращение поступила банкнота номиналом в 100 тыс. боливаров.