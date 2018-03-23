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Во Вьетнаме на пожаре в многоэтажке погибли 13 человек

23 марта 2018, 08:33 , Фото: скриншот

Во Вьетнаме на пожаре в многоэтажке погибли 13 человек Возгорание произошло на подземной парковке в жилом комплексе в Хошимине.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В многоэтажном жилом комплексе в Хошимине на пожаре погибли 13 человек, еще 14 пострадали, сообщает ТАСС.

Большинство людей погибли, задохнувшись дымом. Одна женщина разбилась, выпрыгнув из окна 19-го этажа, отмечает агентство со ссылкой на «Синьхуа».

«Интерфакс» отмечает, что пожар начался минувшей ночью на подземной парковке в одном из домов комплекса. Некоторые жители рассказали, что не сработала пожарная сигнализация, и они узнали о случившемся, уже когда почувствовали запах дыма. Огнеборцем потребовалась больше часа, чтобы остановить распространение огня.

 


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