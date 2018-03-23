Во Вьетнаме на пожаре в многоэтажке погибли 13 человек

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В многоэтажном жилом комплексе в Хошимине на пожаре погибли 13 человек, еще 14 пострадали, сообщает ТАСС.
Большинство людей погибли, задохнувшись дымом. Одна женщина разбилась, выпрыгнув из окна 19-го этажа, отмечает агентство со ссылкой на «Синьхуа».
«Интерфакс» отмечает, что пожар начался минувшей ночью на подземной парковке в одном из домов комплекса. Некоторые жители рассказали, что не сработала пожарная сигнализация, и они узнали о случившемся, уже когда почувствовали запах дыма. Огнеборцем потребовалась больше часа, чтобы остановить распространение огня.
13 dead, 28 injured in Saigon apartment fire https://t.co/GwCza0x24T pic.twitter.com/2TjrNH2NiT— Tuoi Tre News (@tuoitrenewsvn) 23 марта 2018 г.