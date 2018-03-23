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В Новошешминском районе назначен новый прокурор

23 марта 2018, 08:39 , Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Новошешминском районе назначен новый прокурор Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Приказом генпрокурора РФ на должность прокурора Новошешминского района назначен советник юстиции Станислав Козлов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.

Станислав Козлов родился в июле 1979 года в Елабуге. В 2001 году окончил Казанский юридический институт МВД России. Работать в органах он начал с 2007 года в должности помощника Елабужского городского прокурора. В 2010 году Станислав занял должность старшего помощника, а в 2015 году стал заместителем прокурора Елабуги.

В 2006 году был награжден медалью «За отличную службу в МВД РФ III степени». Женат, воспитывает троих детей.

 


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