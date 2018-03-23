(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Производительность труда в России вырастет более чем на 20 процентов к 2025 году. Это станет возможным благодаря федеральной программе и проекту Минэкономразвития для регионов, пишут «Известия».

Сейчас производительность труда в РФ составляет 25,4 доллара ВВП за час работы. Через семь лет показатель должен составить 31,3 доллара.

Тем предприятиям, которые согласятся участвовать в проекте, будут предоставлены льготы. На них должны будут повышать квалификацию сотрудников и внедрять модель «бережливого производства». В рамках модели логистические процессы должны быть оптимизированы до состояния «без потерь».

Прирост производительности труда на таких предприятиях после первого года реализации проекта должен составить не менее 5 процентов, через два года – до 15 процентов, а еще через пять – до 30 процентов.

Проблемой на пути осуществления идеи Минэкономразвития может стать изношенность фондов предприятий, которая достигает 48 процентов, считаю эксперты.