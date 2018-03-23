В Казани пройдет первый республиканский женский форум «#ДевушкиВТеме»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). 10 апреля на площадке творческого пространства «Маяковский» в Казани будет организован первый республиканский женский форум «#ДевушкиВТеме», который соберет более 200 участниц. Об этом сообщает пресс-служба «Кадрового резерва РТ».

Как пояснили организаторы, мероприятие будет посвящено формированию гражданской позиции у молодых девушек. Свои точки зрения выскажут представители государственных структур, бизнеса, социального блока, а также студентки учебных заведений республики.

На форуме будут работать деловые и творческие площадки, где каждая девушка сможет поделиться своей гражданской позицией, рассказать о своем проекте, задать вопросы экспертам.