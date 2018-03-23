Доходы жителей России в 2018 году увеличатся на 6 процентов

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Россияне в 2018 году заработают на 6 процентов больше, чем в предыдущем. К такому выводу пришли специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишут «Известия».

Речь идет о реальном выражении – доходы составят 60 трлн рублей. Что же касается номинального выражения, то их увеличение прогнозируют в районе 9 процентов.

Эксперты отметили, что рост доходов может в 1,5 – 2 раза превысить прогнозируемый Правительством РФ уровень инфляции. Росту благосостояния россиян поспособствуют опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса и профицит бюджета.

Напомним, реальные доходы населения в течение последних четырех лет только сокращались, достигнув пика в 2016 году – на 5,8 процента. 2018 год может стать годом выхода из экономического кризиса, пообещали экономисты.