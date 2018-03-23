В Британии заявили об установлении использованного для отравления Скрипаля вещества

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Эксперты военной лаборатории в Потрон-Дауне установили, каким веществом был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя канцелярии британского Премьер-министра Терезы Мэй.

Ранее Мэй представила первые результаты расследования инцидента канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и Президенту Франции Эммануелю Макрону.

«Она (Мэй — прим. Т-и) заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок"», — сказано в документе.

Москва ранее производила это вещество, утверждает Мэй.

Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что считают Россию виновной в инциденте, сообщили в канцелярии.

«Лидеры договорились поддерживать контакт в ближайшие дни», — говорится в официальном письме.