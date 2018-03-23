Три жительницы Татарстана борются с алкоголизмом на проекте «Точка трезвости»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ). Три жительницы Менделеевского района Татарстана борются с алкоголизмом на проекте «Точка трезвости». Программа по профилактике социального сиротства была запущена в ноябре прошлого года, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

Чтобы сохранить свои семьи и детей, женщины с алкогольной зависимостью проходят лечение в наркологическом диспансере Набережных Челнов с использованием методов фармакотерапии и психотерапии. Участницы проекта получают консультации наркологов, психиатров, а также психологическую помощь.

С женщинами работают специалисты отделения социальной помощи семье и детям Менделеевского комплексного центра социального обслуживания населения «Берег Надежды». Их подопечные регулярно посещают занятия в клубе «С чистого листа», где получают социально-правовую и социально-педагогическую помощь.

