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Общество, Здоровье и среда

Три жительницы Татарстана борются с алкоголизмом на проекте «Точка трезвости»

23 марта 2018, 00:02

Чтобы не лишиться родительских прав, жительницы Менделеевского района республики добровольно согласились на лечение в наркодиспансере.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ). Три жительницы Менделеевского района Татарстана борются с алкоголизмом на проекте «Точка трезвости». Программа по профилактике социального сиротства была запущена в ноябре прошлого года, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

Чтобы сохранить свои семьи и детей, женщины с алкогольной зависимостью проходят лечение в наркологическом диспансере Набережных Челнов с использованием методов фармакотерапии и психотерапии. Участницы проекта получают консультации наркологов, психиатров, а также психологическую помощь.

С женщинами работают специалисты отделения социальной помощи семье и детям Менделеевского комплексного центра социального обслуживания населения «Берег Надежды». Их подопечные регулярно посещают занятия в клубе «С чистого листа», где получают социально-правовую и социально-педагогическую помощь.
 


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