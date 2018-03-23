Казанские коллекционеры больше всего интересуются покупкой военных вещей

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В феврале этого года казанские коллекционеры больше всего интересовались приобретением военных вещей. Это следует из исследования, опубликованного популярным сайтом объявлений.

Первое место по предпочтениям у казанцев заняли погоны, бинокли и детали техники с фронта (15 процентов спроса). Второе место — монеты ( 11,5 процента), третье — модели транспортных средств (11 процентов).

Среди популярных коллекционных товаров в Казани дороже всего стоят картины — в среднем 8 тыс. рублей. Военные вещи продавцы оценили в более чем 2 тыс. рублей.

Почти во всех крупнейших российских городах на первом месте по спросу в подкатегории «Коллекционирование» оказались монеты.