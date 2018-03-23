В ИА «Татар-информ» расскажут о Всемирном дне борьбы с туберкулезом

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
В мероприятии примут участие главный врач Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Алексей Алексеев, заместитель главного врача, главный детский специалист-фтизиатр Рамзия Фатыхова, начальник отдела санитарной охраны территории (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ) Луиза Борисова.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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