Все новости Татарстан Россия

Общество, Здоровье и среда

В ИА «Татар-информ» расскажут о Всемирном дне борьбы с туберкулезом

23 марта 2018, 09:20

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В ИА «Татар-информ» – пресс-конференция с организаторами фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого»
О суперфинале конкурса «Созвездие–Йолдызлык» расскажут в ИА «Татар-информ»
В ИА «Татар-информ» - пресс-конференция с группой «The Cavern Beatles»
В ИА «Татар-информ» презентуют журнал «Татарстан» на планшете «iPad»
Военком РТ расскажет о поездке в Тоцкий гарнизон

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В мероприятии примут участие главный врач Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Алексей Алексеев, заместитель главного врача, главный детский специалист-фтизиатр Рамзия Фатыхова, начальник отдела санитарной охраны территории (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ) Луиза Борисова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter