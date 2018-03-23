Елабужане будут экспериментировать в «Ночь науки»

(Елабуга, 23 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ 23 марта пройдет «Ночь науки», где каждый сможет почувствовать себя конструирующим роботов инженером, собрать человеческий скелет по косточкам, проверить свои знания по математике, сварить настоящее мыло или же превратиться в голливудскую кинозвезду.

Занятия по душе смогут найти как дети, так и их родители. Например, для взрослых будет организован мастер-класс «Читаем мысли наших детей: по рисункам, снам, страхам играм» или же мастер-класс «Законы выживания в лесу», где научат разжигать костер, добывать воду и еду на основе законов физики.

На площадке института на протяжении четырех часов гостей будут знакомить с интересными опытами, научными экспериментами и увлекательными лекциями.

Начнется «Ночь науки» в 18 часов.