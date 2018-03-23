Елабужские студенты осваивают новые технологии образования

(Елабуга, 23 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ проходит неделя эффективных технологий образования, в рамках которой в форме тематических площадок и мастер-классов участникам наглядно демонстрируются новейшие методики обучения, сообщает пресс-служба вуза.

В эти дни в институте проходят семинары, тренинги, лекции и мастер-классы. Их главная задача - знакомство преподавателей и студентов с возможностями инновационных технологий, которые позволяют заметно повысить качество процесса обучения. Например, на сегодняшнем мастер-классе «Другие возможности организации смешанного обучения в высшей школе» участники на своем опыте смогли убедиться, что внедрение облачных технологий в учебный процесс действительно обеспечивает эффективную обратную связь.

2018 год в КФУ объявлен Годом качества образования и руководством университета принято решение о проведении «Недели современных образовательных технологий» в виде открытых занятий. Подобные мероприятия будут организованы в течение всего года на базе всех институтов Казанского Федерального университета.

