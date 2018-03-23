IBM: В ближайшие 5 лет на человека больше всего повлияют роботы-микроскопы

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Роботы-микроскопы с искусственным интеллектом, технология блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления и криптография оказались в списке технологий, которые окажут максимальное влияние на жизнь человека в ближайшие пять лет, по мнению компании IBM, сообщает ТАСС.

Компания IBM каждый год прогнозирует развитие науки и техники и его влияние на нашу жизнь в ближайшее время.

Роботы-микроскопы с искусственным интеллектом смогут помочь защитить окружающую среду, следя за степенью загрязнения в океанах. Компания считает, что аналогичные автономные микроскопы внедрят во всем мире.

Непредвзятый искусственный интеллект должен получить огромное развитие и гарантировать увеличение качества системы искусственного интеллекта, так как последний непосредственно зависит от данных, на которых происходит обучение. Предвзятый подбор данных может послужить причиной необъективных результатов.

Технологиями будущего станут: криптографические якоря и блокчейн, гарантирующие подлинность объекта от времени его создания до передачи конечному потребителю, а также, криптография на решетках, являющаяся новой базовой архитектурой, которая скрывает данные внутри сложных алгебраических структур решеток.

Компания полагает, что в ближайшее время элементами обыденной жизни станут квантовые вычисления, и появятся новые специалисты-профессионалы, разработчики и студенты. Знания в сфере квантовых вычислений дадут возможность получать полноценный диплом по вычислительной технике.