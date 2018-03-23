Правительство РФ готовит новые меры поддержки женщин

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Кабмин РФ утвердил план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Об этом пишут «Известия».

Стратегия предполагает работу в нескольких направлениях. Во-первых, будут созданы условия для сохранения здоровья женщин. В данный блок входят разработка мер по предотвращению преждевременного старения, профилактика неинфекционных болезней и лечение от алкоголизма и наркомании.

Еще одно направление посвящено улучшению экономического положения женщин. Уже к лету 2018 года планируется снизить долю женщин, работающих с опасными условиями труда. Ведомствам будет поручено разработать предложения по популяризации женского предпринимательства, а также организации обучения для безработных.

План предусматривает меры повышения роли женщин в политической жизни. Они смогут принимать участие в международном сотрудничестве по линии ООН, ОБСЕ и БРИКС.