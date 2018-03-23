В Елабужском районе хорошо перезимовали озимые культуры

(Елабуга, 23 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году хозяйствами Елаужского района было засыпано в амбары более 7 тыс. семян, из них 60 процентов прошли проверку специалистами межрайонного отдела «Россельхозцентра» на всхожесть, энергию прорастания и на наличие патогенных болезней.

Состояние семян специалисты оценивают как хорошее, единственное: они советуют закупить хозяйствам побольше семян высших репродукций. Кроме того, рекомендуется вместо химических препаратов чаще применять биологические протравители.

«Есть случаи заражения семян корневой гнилью, в основном, у ячменяю На пшенице ее практически нет. Это сложное заболевание: в районе большая зараженность наблюдается в Юрашах, в Колосовке. Такие партии семян мы рекомендуем обработать химическими препаратами или вовсе советуем заменить», — отметилат начальник межрайонного отдела «Россельхозцентра» Люция Габуддулина.

А вот озимые культуры хорошо перезимовали. Промерзание почвы в пределах нормы: 40-50 см. По словам специалистов, гибель озимых культур в пределах нормы, т.е. 3–3,5 процента. В этом году елабужские аграрии планируют засеять более 40 тыс. га посевных культур, из них около 27 тыс. га — яровые и зерновые культуры.