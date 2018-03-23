За год несовершеннолетние Елабуги совершили 24 правонарушения

(Елабуга, 23 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В 2017 году несовершеннолетними Елабуги совершено 24 преступлений. Большую часть правонарушений совершили учащиеся средних образовательных учреждений, сообщили в ходе расширенной комиссии по делам несовершеннолетних, которая прошла под руководством уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной.

За год работниками соцучреждений составлено 118 сигнальных карт о несовершеннолетних, которые воспитываются в неблагополучных семьях, где злоупотребляют алкоголем или уклоняются от родительских обязанностей. В 2017 году 17 подростками было совершено 24 преступления, в основном, кражи и драки.

Во время заседания детально обсудили каждый случай. В этот день прозвучала и критика в адрес членов КДН. Например, по словам участников заседания, есть случай, когда одному из елабужских подростков не была оказана своевременная помощь со стороны членов комиссии по делам несовершеннолетних. Как отметила Гузель Удачина, специалисты, работающие с детьми, должны не только выявлять правонарушения, но и постоянно отслеживать судьбу ребенка.

«Сегодня неблагополучные семьи – главная проблема детства, причина сиротства, нарушение прав ребенка в целом, поэтому на заседании этой теме уделили особое внимание. Обсудили также и то, как поставлена работа по изъятию детей в районах республики, потому что в России есть резонансные случаи. К счастью, по нашей республике таких острых вопросов не возникало», –отметила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, подытоживая работу заседания.

