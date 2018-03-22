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Instagram поменяет принцип показа постов в ленте

22 марта 2018, 23:52

Пользователи соцсети смогут сами решать, в какой момент обновить ленту.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Instagram изменит подход к показу постов в новостной ленте. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети. 

Обновление поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент, говорится в сообщении.

«Сегодня мы запустили тест кнопки „Новые посты“, которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на эту кнопку — вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете — продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты», — рассказали разработчики. 

Еще одно изменение позволит недавно опубликованным постам оставаться выше в ленте.

Это сделано для того, чтобы лента новостей оставалась всегда актуальной, и пользователи не упустили моменты, которые для них дороги, пояснили в соцсети.


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