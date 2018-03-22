Instagram поменяет принцип показа постов в ленте

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Instagram изменит подход к показу постов в новостной ленте. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

Обновление поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент, говорится в сообщении.

«Сегодня мы запустили тест кнопки „Новые посты“, которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на эту кнопку — вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете — продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты», — рассказали разработчики.

Еще одно изменение позволит недавно опубликованным постам оставаться выше в ленте.

Это сделано для того, чтобы лента новостей оставалась всегда актуальной, и пользователи не упустили моменты, которые для них дороги, пояснили в соцсети.