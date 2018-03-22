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В Госдепе назвали смехотворным заявление РФ об отравлении Скрипаля другой страной

22 марта 2018, 23:38

Союзники по НАТО предложили Великобритании свое содействие и поддержку в расследовании «дела Скрипаля».
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Заявление России о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен в Солсбери другой страной является нелепым и смехотворным, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. Об этом сообщает RT.

«Как многим из вас известно, русские сказали, что отравление (Скрипаля — прим. Т-и) могло быть осуществлено другой страной. Это нелепо... Это заявление смехотворно», — сказала Науэрт в ходе брифинга. 

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО предложили Великобритании свое содействие и поддержку в расследовании «дела Скрипаля».


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