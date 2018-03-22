Минниханов обсудил с компанией «Ферринг» внедрение стандарта халяль в фармацевтику

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Швейцарию обсудил сотрудничество с фармацевтической компанией «Ферринг». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Компания разрабатывает инновационные продукты в областях репродуктивного здоровья, урологии, онкологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и ортопедии.

Президент посетил штаб-квартиру компании, где ознакомился с ее историей и процессом производства препаратов.

На российском рынке «Ферринг» работает уже 20 лет, в Татарстане представлен компанией «Нанофарма-Девелопмент». Производственный комплекс расположен на территории технополиса «Химград».

Главе республике рассказали о новом проекте «Север» по организации производства активных фармацевтических субстанций методами ферментативного и органического синтеза. Для этого проекта Казанский федеральный университет предложил подобрать площадку в Казани.

С председателем совета директоров, исполнительным директором компании «Ферринг» Фредериком Паулсеном Президент РТ обсудил одно из перспективных направлений — внедрение стандартов халяль в сферу здравоохранения, в частности, в фармацевтику.

Минниханов пригласил представителей «Ферринг» более подробно рассмотреть эту тему на полях X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который будет посвящен халяльному образу жизни.