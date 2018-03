Певица Селин Дион отменила концерты из-за проблем с ушами

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Канадская певица Селин Дион отменила концерты, назначенные на март-апрель, из-за проблем со слухом, пишет «Лента.Ру».



Исполнительница хита My Heart Will Go On призналась, что раньше в борьбе с недугом ей помогали ушные капли, но теперь медикаменты не так эффективны, как раньше, поэтому ей может понадобиться хирургическое вмешательство. Если операция пройдет успешно, то певица выйдет на сцену в конце мая.



Организаторы пообещали вернуть деньги на потраченные билеты. Поклонники были озадачены отменой концертов и попросили вернуть средства не только за билеты на концерт, но и за авиаперелеты и забронированные отели.



Ранее сообщалось, что солист рок-группы The Who Роджер Долтри признался, что потерял слух от слишком громких концертов.