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Культура

Певица Селин Дион отменила концерты из-за проблем с ушами

22 марта 2018, 22:36

Исполнительница хита My Heart Will Go On призналась, что раньше в борьбе с недугом ей помогали ушные капли, но теперь медикаменты не так эффективны.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Канадская певица Селин Дион отменила концерты, назначенные на март-апрель, из-за проблем со слухом, пишет «Лента.Ру».

Исполнительница хита My Heart Will Go On призналась, что раньше в борьбе с недугом ей помогали ушные капли, но теперь медикаменты не так эффективны, как раньше, поэтому ей может понадобиться хирургическое вмешательство. Если операция пройдет успешно, то певица выйдет на сцену в конце мая.

Организаторы пообещали вернуть деньги на потраченные билеты. Поклонники были озадачены отменой концертов и попросили вернуть средства не только за билеты на концерт, но и за авиаперелеты и забронированные отели.

Ранее сообщалось, что солист рок-группы The Who Роджер Долтри признался, что потерял слух от слишком громких концертов.


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