Президент РТ провел очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов заслушал доклады на очередном заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Управляющий директор ООО «ВЫГОН Консалтинг» Григорий Выгон выступил с докладом «О тенденциях развития мировой нефтехимической промышленности». Компания давно сотрудничает с ПАО «Татнефть» в части стимулирования геологоразведки, классификации запасов и прочих направлений.
Директор производственно-технического департамента ООО «С+» (НИИграфит) Алексей Нагорянский рассказал о концепции и перспективах использования ядерно-водородных комплексов, представив проект «Водород».
Директор по развитию бизнеса «Кодест Ин-тернешнл» Эльшад Мамедзаде доложил о перспективах сотрудничества итальянских компаний «Сайпем», «Кодест», «Саче» с Правительством Татарстана.
На заседании был подписан меморандум о взаимопонимании между республикой и итальянскими компаниями.