Волочкову пристыдили за яркий макияж 12-летней дочери

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Бывшую балерину Анастасию Волочкову раскритиковали в Сети за чрезмерно яркий макияж 12-летней дочери Ариадны.



Мама и дочка сфотографировались для детского журнала. Обе барышни одеты в нарядные платья, но, по мнению некоторых подписчиков, девочка выглядит как минимум странно: на ее лице яркий макияж, что делает ее гораздо старше. Многие пришли к мнению, что детей вообще не стоит красить.



«Зачем Арина так накрасилась? Вульгарно смотрится», «Ну зачем вы так, ребенку 12 лет, конечно, выглядит дочка старше, но не настолько же», – пристыдили Волочкову подписчики.



Зато в адрес Волосковой прозвучало огромное количество комплиментов. Недавно блондинка сменила имидж, покрасила волосы в однотонный тон и завила их в локоны. К слову, сама танцовщица перестала использовать агрессивный макияж, предпочитая спокойные легкие тона в одежде и на лице.

«Анастасия прям похорошела. Вам идет такой имидж», «Анастасия, Вы необыкновенная! Красотка!», «Анастасия рядом с дочкой как старшая сестра», – написали фолловеры.



Ранее фото с дочерью на плечах у бойфренда Волочковой вызвало возмущение поклонников.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Мар 2018 в 10:02 PDT