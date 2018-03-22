Волочкову пристыдили за яркий макияж 12-летней дочери

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Бывшую балерину Анастасию Волочкову раскритиковали в Сети за чрезмерно яркий макияж 12-летней дочери Ариадны.
Мама и дочка сфотографировались для детского журнала. Обе барышни одеты в нарядные платья, но, по мнению некоторых подписчиков, девочка выглядит как минимум странно: на ее лице яркий макияж, что делает ее гораздо старше. Многие пришли к мнению, что детей вообще не стоит красить.
«Зачем Арина так накрасилась? Вульгарно смотрится», «Ну зачем вы так, ребенку 12 лет, конечно, выглядит дочка старше, но не настолько же», – пристыдили Волочкову подписчики.
Зато в адрес Волосковой прозвучало огромное количество комплиментов. Недавно блондинка сменила имидж, покрасила волосы в однотонный тон и завила их в локоны. К слову, сама танцовщица перестала использовать агрессивный макияж, предпочитая спокойные легкие тона в одежде и на лице.
«Анастасия прям похорошела. Вам идет такой имидж», «Анастасия, Вы необыкновенная! Красотка!», «Анастасия рядом с дочкой как старшая сестра», – написали фолловеры.
Ранее фото с дочерью на плечах у бойфренда Волочковой вызвало возмущение поклонников.
А сегодня у меня еще была фотосессия для обложки журнала KidsClub !👍🏼 Мы с девочками подружились. Это были: Фотограф Снежана @homestudiofoto , Руководитель по развитию журнала “KiDS Club” @osipenkohanna , визажист-стилист @olga_gregor , журнал @kidsclub_russia , Руководитель @ekamaksi , розовое платье Ариадны @stilnyashka_official , желтое платье Ариадны @julya_krylova 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #мода