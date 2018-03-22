Минниханов в Женеве встретится с татарской общиной Швейцарии

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Женеву (Швейцария) с двухдневной рабочей поездкой, где планирует встретиться татарской общиной Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В аэропорту Женевы Президента РТ встретил чрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Планируется, что лидер Татарстана встретится с руководством швейцарских компаний «Ферринг» (фармацевтика), «Буркхардт компрешн» (компрессорное оборудование), «Штадлер» (производство железнодорожного пассажирского транспорта), «Зика» (производство строительных материалов) и другими.

Также Рустам Минниханов посетит Лозанский политехнический универститет и примет участие в Швейцарско-Татарстанском деловом форуме.