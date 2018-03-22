В Нацмузее РТ куклы расскажут о быте и традициях крестьян Поволжья

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Мы игрушку смастерили…». Более 260 работ из коллекции Музея истории города Йошкар-Олы, а также лучшие традиционные русские игрушки, сделанные школьниками Татарстана и России, рассказывают о быте и традициях крестьян Поволжья.

Как рассказала художественный руководитель Центра русского фольклора Светлана Первакова, подобная выставка проводится в Казани в восьмой раз. Однако в Нацмузее РТ она представлена впервые. «Это инициатива руководителя департамента Президента Татарстана по вопросам внутренней политики Евгения Ефимова. Он нас буквально за руку привел в национальный музей, сами бы мы не решились», – пошутила она на открытии.

Светлана Первакова также отметила, что это замечательный стимул для участников конкурса «Русская народная игрушка», работы которых также представлены на экспозиции, к дальнейшему творчеству, а для зрителей – возможность приобщиться к культуре и истории русского народа. Заметим, что в 2018 году в этом конкурсе участвовали мастера декоративно-прикладного искусства, студенты и школьники из 19 районов и 8 городов Татарстана, а также из многих соседних регионов.

Не секрет, что старинные предметы, тем более, давно вышедшие из обихода, не всегда могут вызвать сильные эмоции у зрителя. Но только не игрушки. Главными посетителями первого дня были дети, которые непосредственно радовались увиденному, громко восклицали от восторга и внимательно слушали экскурсовода.

На выставке можно познакомиться с игрушками глиняными, мягкими, резными деревянными и, самое интересное, с целыми наборами для игры. Так, среди экспонатов, есть игра «в чаепитие» с выпеканием игрушечного хлеба, пожить в настоящей крестьянской кукольной избе и даже прожить с куклами их сказочную жизнь, от детства до старости. Есть настоящие произведения искусства, как, например, оригинальная интерьерная игрушка «Русские бабы чаевничают», выполненная Сабиной Абдурахмановой и Анастасией Казаковой из Бугульминского района.

«По традиции, куклам лиц не рисовали. Здесь должна играть сила воображения. Если улыбку нарисовать, кукла так и будет все время улыбаться, но ведь мы не всегда пребываем в радостном настроении. Так и у кукол. Кроме того, в старину лиц не было, возможно, и потому, чтобы не ассоциировать куклу с определенным человеком и не причинить ему вреда», – пояснила Первакова, проводя параллель с магией вуду.

В течение всего времени работы выставки, до 20 апреля, в музее будут проводиться мастер-классы по изготовлению традиционной игрушки.



