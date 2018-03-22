В КФУ проходит Международная конференция «Медиа и власть: власть медиа?»

(Казань,22 марта, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете с 22 по 23 марта проходит Международная научно-образовательная конференция «Медиа и власть: власть медиа?», сообщает пресс-служба КФУ.

Организатор конференции: кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ при поддержке татарстанского отделения Российского общества политологов.

Сегодня состоялась дискуссия «Социальные медиа: проблемы, противоречия, решения». В ней участвовали: проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов, эксперты, журналисты, представители государственных органов власти, а также учащиеся профильных специальностей. Они обсудили роль политической коммуникации в современном медиапространстве, возможности взаимодействия власти и медиа, угрозы информационной безопасности и особенности медиапространства современной России.

Еще одной важной темой была роль медиа как инструмента политической коммуникации. Самым актуальным здесь участники дискуссии назвали вопрос соблюдения баланса между безопасностью и информационной открытостью.

Работа конференции продолжилась в секциях, где ее участники из вузов России, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Белоруссии обсудили вопросы открытости информации в социальных медиа, а также роли интернета в политической коммуникации.