Профессор КФУ Юрий Нефедьев: Будем надеяться, что земляне обнаружат внеземную жизнь

(Казань,22 марта, «Татар-информ»). Орбитальная обсерватория «Кеплер» обнаружила 15 экзопланет. На одной из них возможно есть вода и похожая на земную атмосфера, сообщает пресс-служба КФУ.

Какова вероятность существования жизни на этой планете, рассказывает руководитель научно-исследовательской лаборатории космической навигации и планетных исследований САЕ «Астровызов», директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта, профессор Юрий Нефедьев.

«Ученые впервые нашли сравнимую с Землей по размеру планету K2-155d. Она находится близко к звезде, в так называемой “зоне жизни”. Это говорит о том, что на таком расстоянии от звезды созданы благоприятные условия для жизни: есть соответствующее количество света и тепла. Но это не означает, что на ней должна быть жизнь», — отметил астроном.

Что на самом деле происходит на планете K2-155d, никто не знает. В конце этого года НАСА запустит на орбиту телескоп TESS, который должен будет добыть первые точные данные о составе открытых «Кеплером» планет и об их температуре. Тогда станет более понятно, есть ли шанс найти на K2-155d жизнь.

Но жизнь может существовать и на планетах, чьи условия сильно отличаются от земных. Например, Марс: атмосфера разреженная, температура воздуха колеблется от — 140 до + 20 градусов Цельсия. Для некоторых земных бактерий эти условия вполне комфортны.

Рассматривается вопрос наличия жизни на Европе (спутнике Юпитера) и Титане (спутнике Сатурна). Возможно, что какая-либо форма жизни есть на вращающейся вокруг звезды HD208897 экзопланете, открытой астрономами КФУ вместе с коллегами из Турции и Японии, рассказал Юрий Нефедьев.

Сейчас готовится новый международный проект по поиску внеземной жизни Breakthrough Listen, в котором будут участвовать российские ученые и российская космическая обсерватория «Миллиметрон». Будем надеяться, что земляне обнаружат внеземную жизнь, подытожил профессор КФУ.