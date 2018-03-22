Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В течение часа инспекторы Татарстана выявили 9 нарушений ПДД водителями автобусов

22 марта 2018, 19:47 , Фото: Госавтоинспекция РТ

В течение часа инспекторы Татарстана выявили 9 нарушений ПДД водителями автобусов В рамках операции «Тоннель» инспекторы проверили 23 транспортных средства.
Фото: в Казани около «Меги» 26-летний водитель устроил пьяное ДТП
На открытии мотосезона в Казани впервые представят унимото на самолетном двигателе
В Казани проводится профилактическая операция «Автобус»
В Татарстане с водителей-штрафников взыскано более 3 миллионов рублей
ГИБДД Казани ищет очевидцев ДТП, в котором пенсионерка сломала ребра

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Татарстане в рамках операции «Тоннель» инспекторы за час проверили 23 водителя автобусов, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В последние пару месяцев зафиксирован рост ДТП, связанных с нарушениями водителей автобусов с 17 до 29 аварий. В связи с этим на 829-м километре трассы Москва – Уфа, а также на 77-м километре автодороги Казань – Ульяновск сотрудники ДПС провели профилактическое мероприятие «Тоннель».

С шести утра в течение 60 минут правоохранители проверили 23 водителя автобусов. В процессе им удалось пресечь три нарушения режима труда, три факта пренебрежения ремнями безопасности и три факта управления неисправными автобусами.

Подобные профилактические мероприятия будут проводиться вновь.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter