В течение часа инспекторы Татарстана выявили 9 нарушений ПДД водителями автобусов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Татарстане в рамках операции «Тоннель» инспекторы за час проверили 23 водителя автобусов, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В последние пару месяцев зафиксирован рост ДТП, связанных с нарушениями водителей автобусов с 17 до 29 аварий. В связи с этим на 829-м километре трассы Москва – Уфа, а также на 77-м километре автодороги Казань – Ульяновск сотрудники ДПС провели профилактическое мероприятие «Тоннель».

С шести утра в течение 60 минут правоохранители проверили 23 водителя автобусов. В процессе им удалось пресечь три нарушения режима труда, три факта пренебрежения ремнями безопасности и три факта управления неисправными автобусами.

Подобные профилактические мероприятия будут проводиться вновь.