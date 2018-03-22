Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Ульяновские спецназовцы провели штурм с Ми-8 Росгвардии Татарстана

22 марта 2018, 19:23 , Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ульяновской области

Ульяновские спецназовцы провели штурм с Ми-8 Росгвардии Татарстана Авиаотряд республиканского спецназа принял участие в учениях сотрудников СОБР и ОМОН.
Авиаотряд спецназначения Росгвардии по РТ отметил 10-летие со дня формирования
В Зеленодольске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, убившего приятеля
В Казани Росгвардия задержала четверых мошенников
В Казани нетрезвый мужчина угрожал убийством пожилой матери
163 тысячи сокращенных сотрудников МВД России перешли на службу в Росгвардию

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Экипаж вертолета Ми-8 принял участие в десантно-штурмовой подготовке сотрудников СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Ульяновской области.

Под руководством профессиональных инструкторов бойцы спецназа Ульяновского управления Росгвардии отработали нормативы на земле, после чего поднялись в воздух на вертолете и выполнили упражнения по десантированию беспарашютным способом с использованием высотного снаряжения.

Авиаотряд специального назначения Росгвардии Татарстана участвует в мероприятии по повышению мастерства спецназовцев соседних регионов не в первый раз. В минувшем году на базе авиаотряда прошли занятия по десантированию отрядов Росгвардии Чувашской Республики.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter