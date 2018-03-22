Ульяновские спецназовцы провели штурм с Ми-8 Росгвардии Татарстана

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Экипаж вертолета Ми-8 принял участие в десантно-штурмовой подготовке сотрудников СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Ульяновской области.

Под руководством профессиональных инструкторов бойцы спецназа Ульяновского управления Росгвардии отработали нормативы на земле, после чего поднялись в воздух на вертолете и выполнили упражнения по десантированию беспарашютным способом с использованием высотного снаряжения.

Авиаотряд специального назначения Росгвардии Татарстана участвует в мероприятии по повышению мастерства спецназовцев соседних регионов не в первый раз. В минувшем году на базе авиаотряда прошли занятия по десантированию отрядов Росгвардии Чувашской Республики.