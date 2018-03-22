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Английские повара будут готовить для своих на ЧМ 2018

22 марта 2018, 19:32

Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами, считают в Футбольной ассоциации Англии.
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(Казань,22 марта, «Татар-информ», Ильдар Гарипов). В связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сборная этой страны по футболу готовит список продуктов и планирует взять с собой команду поваров, сообщает The Sun.

Помимо основных продуктов, в список входят: кексы Jaffa, запеченые бобы, томатный соус, шоколад, горчица и чай. «Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами», — сообщает источник из Футбольной ассоциации Англии (FA).

Ранее Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания понизит уровень делегации: высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

 


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