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Наука и образование

В Татарстане на 19 процентов возросло число обучающихся в семейной форме детей

22 марта 2018, 20:02

В республике 606 детей обучается вне образовательных организаций.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2017 – 2018 учебном году количество детей, обучающихся в семейной форме, увеличилось на 19 процентов и составило 606 человек. Об этом сообщила сегодня на 36-м заседании Госсовета РТ уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, ссылаясь на данные Минобрнауки РТ.

Особого внимания требует вопрос организации обучения детей в семейной форме, то есть вне образовательных организаций, заявила докладчик.

«Результаты проверок по обращениям граждан и изучение вопроса организации семейного образования в республике в целом показали недостаточность контроля и мониторинга в данной сфере со стороны органов образования, что чревато серьезными нарушениями прав на образование достаточно большого количества детей республики», – подчеркнула Удачина. 


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