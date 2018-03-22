Гузель Удачина выразила озабоченность большим числом жалоб на конфликты в школе

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Серьезную озабоченность вызывает значительное количество обращений родителей по вопросам конфликтных ситуаций в школах. В 2017 году такие жалобы составили пятую часть обращений по вопросам образования. В частности, поступило 105 подобных жалоб. Об этом сообщила сегодня на 36-м заседании Госсовета РТ уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

Всего за прошедший год в адрес уполномоченного поступило 1938 обращений граждан, что на 11 процентов больше, чем в 2016 году, рассказала докладчик.

«Школьные конфликты создают, с одной стороны, психотравмирующие ситуации для детей, с другой – могут стать благоприятной почвой для таких крайних проявлений деструктивного поведения детей, какие имели место в начале этого года в Перми и Бурятии, – подчеркнула она. – Считаем необходимым принятие системных решений по профилактике конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса, предусмотрев, в том числе, введение в критерии оценки деятельности образовательных организаций показатель, связанный с наличием обоснованных жалоб родителей на их деятельность».

Удачина отметила, что в связи с обращениями родителей предметом изучения стали также вопросы недопуска школьников 9-х и 11-х классов к сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА). По информации Минобрнауки РТ, в 2016 – 2017 учебном году к сдаче ГИА не было допущено 260 несовершеннолетних. «По сути, это 10 классов», – заметила она.

«Анализ конкретных ситуаций вызвал серьезные претензии к деятельности школ и районных органов образования. Ориентированность на успешные результаты сдачи ГИА создавало ситуацию, когда директорам школ выгоднее вовсе не допускать слабых учеников до сдачи итоговых экзаменов, чем рисковать рейтингом школы в связи с получением ими низких баллов», – констатировала уполномоченный по правам ребенка в РТ.

По ее мнению, необходимо рассмотреть вопрос введения в рейтинг общеобразовательных организаций показателя «Доля обучающихся, не допущенных к сдаче государственной итоговой аттестации».

Тема зачисления детей в первые и 10-е классы актуальна каждый год, заявила Удачина. «В прошлом году тоже были жалобы родителей по данному вопросу. В этом году в целях мониторинга организовали телефон горячей линии по данной тематике, чтобы выявить проблемы родителей при зачислении. Так, обнаружилась недостаточность мест в первый класс в школах. В частности, самое большое количество обращений поступило из 25-й школы Альметьевска. Родители просто обрывали телефоны. Проблема была обсуждена и с главой района», – проинформировала она.

По словам докладчика, также выяснилось, что не всегда срабатывает электронная форма подачи заявления о зачислении в первый класс. «Родители жалуются, что заявление в электронном виде ими было подано, но должным образом регистрацию не прошло. Есть сбой в работе», – резюмировала она.