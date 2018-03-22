Казань поборется за титул «Столицы Часа Земли»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Уже 24 марта татарстанцы смогут принять участие в международной акции «Час Земли — 2018». Экологическое мероприятие пройдет во всех крупных городах планеты. Самый активный из городов-участников получит статус «Столицы Часа Земли». С призывом к участию в акции выступило Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

В ведомстве отметили, что для участия в «Часе Земли» достаточно отключить свет и электроприборы у себя в доме всего на один час — с 20:30 до 21:30 в эту субботу.

«Татарстанцы также могут помочь Казани получить звание „Столицы Часа Земли“. Для этого необходимо подтвердить свое участие на карте акции: http://60.wwf.ru/#map-world и пригласить своих друзей», — рассказали в республиканском Минэкологии.

Город-победитель определится уже 29 марта. При подсчете голосов организаторы учтут количество жителей и активность населения города.

Татарстан уже несколько лет участвует в «Часе Земли». Экономия электричества по итогам акции постоянно растет. В прошлом году благодаря неравнодушным татарстанцам, республика сэкономила 60 МВт электроэнергии, отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.