В Казани прошла спартакиада Минобороны РФ по рукопашному бою и мини-футболу

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). С 18 по 21 марта Казань принимала спартакиаду образовательных организаций Минобороны РФ по армейскому рукопашному бою и мини-футболу. На базе различных спортивных комплексов столицы Татарстана более 400 спортсменов, представляющие 26 команд, в течение трех дней отстаивали спортивную честь своих учебных заведений – кадетских, суворовских и нахимовских училищ.

Три дня спортивной , борьбы и эмоционального накала. Поединки по армейскому рукопашному бою и матчи по мини-футболу , как отметили организаторы, проходили в честной борьбе и на высоком техническом уровне. Кстати, по результатам мандатной комиссии участников, более 40 процентов спортсменов, заявленных на участие в спартакиаде, имеют спортивные разряды, что только увеличило конкуренцию между командами учебных заведений в борьбе за призовые места.

Спортсменов приветствовал начальник КСВУ, генерал-майор Валерий Миронченко. Он поздравил всех с открытием спартакиады и пожелал успехов. Ветераны спорта пожелали им удачи, безукоризненного судейства и честной борьбы.

По итогам Спартакиады по Армейскому рукопашному бою первое место с большим отрывом заняла команда Казанского суворовского училища. Второе место у Оренбургского президентского кадетского училища. Замыкает тройку лидеров команда Краснодарского президентского кадетского училища .

По мини-футболу места распределились следующим образом. На первом месте спортсмены Краснодарского президентского кадетского училища, на втором Оренбургское президентское кадетское училище. Третье место завоевала команда Севастопольского президентского кадетского училища.