Грузчик аэропорта «Шереметьево» украл из багажа 56,5 тысяч евро

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Сотрудник аэропорта «Шереметьево» похитил из груза московского коммерческого банка 56,5 тысяч евро, сообщили «Известия».

Получатель груза, в котором должны были находиться 5 миллионов евро, заметил недостачу лишь по прибытии самолета в Казахстан.

Правоохранителям удалось установить, что деньги похитил 28-летний житель Подмосковья, который работал в аэропорту грузчиком. Мужчину задержали на рабочем месте, свою вину он не отрицал.

При личном досмотре у сотрудника аэропорта нашли 10 тысяч евро. Остальная часть суммы находилась у него дома. Задержанный рассказал полицейским, что он разрезал ножом упаковку и вытащил несколько пачек в надежде на то, что недостачу никто не заметит.