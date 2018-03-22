Татары Швейцарии хотят обсудить с Миннихановым проведение Сабантую и организацию курсов татарского

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Вице-премьер Правительства Татарстана, председатель национального совета Всемирного конгресса татар «Милли Шура» Василь Шайхразиев в рамках деловой поездки в Швейцарию встретился с местными татарами и обсудил волнующие их вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Василь Шайхразиев расспросил татар Швейцарии о том, как идет подготовка к встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, которая состоится завтра. Председатель «Милли Шуры» узнал о проблемах, волнующих татар Швейцарии и обратил внимание на вопросы, требующие обсуждения, отмечается в сообщении конгресса.

Ожидается, что во время встречи с Президентом Татарстана будут подняты такие вопросы, как проведение Сабантуя и организация татарской борьбы курэш, организация курсов татарского языка в Швейцарии и обмен опытом между студентами Казани и Женевы.

Во встрече приняли участие татары, переехавшие в Швейцарию в разные годы и работающие сегодня в различных отраслях.

В декабре 2015 года девять активистов из Татарстана и Башкортостана организовали в Швейцарии Ассоциацию татар и башкир Швейцарии «Юлдаш». Руководителем была назначена Регина Щеголева.

В ходе встречи Щеголева рассказала о деятельности ассоциации. В первую очередь она поведала о Сабантуе, проведенном ассоциацией в 2016 и 2017 годах. Если в первый год праздник плуга собрал около 300 участников, то на следующий пришли около 400.

В 2016 году праздник проводился на средства татарской общественности. Никакой поддержки от бюджета не было. В 2017-м появился первый спонсор. В состав ассоциации вошла официальный торгово-промышленный представитель Татарстана в Швейцарии Гузель Салихова, и она поддержала проект. Большую помощь в проведении праздника оказали Туристско-информационный центр Казани, Центр развития туризма Татарстана, Министерство культуры РТ и Исполком Всемирного конгресса татар.

Также участники встречи обсудили вопрос разработки сайта «Альянса татар Европы». За качество и своевременный запуск ресурса также ответственна Регина Щеголева.

Сейчас в швейцарской Женеве проживают 150 татар. Все они – представители новой волны эмиграции.