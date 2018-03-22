Форум татарской молодежи призывает общественность помочь Павлу Шмакову заплатить штрафы

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Заместитель председателя Всемирного форума татар Айрат Файзрахманов в социальных сетях обратился к татарской общественности с просьбой помочь директору казанской школы «СОлНЦе» Павлу Шмакову оплатить штрафы.

Ранее суд Вахитовского района Казани оштрафовал директора школы «СОлНЦе» Павла Шмакова за то, что в школе уроки татарского языка преподавались наравне с русским языком. Директор «СОлНЦе» – единственный руководитель школы, который обратился в суд, защищая обязательное преподавание татарского языка. В ходе проверки в учебном заведении прокуратура нашла и другие недостатки. В частности, директора обвинили в том, что он не предоставил в прокуратуру персональные данные родителей, а также в том, что документы находились в неподлежащем виде. Общая сумма штрафов достигла 27 тыс. рублей.

Айрат Файзрахманов опубликовал на своей странице в Facebook’е такое сообщение: «Друзья! Сограждане! Я считаю, что штрафы Павла Шмакова за татарский язык – это долг нашего народа! Давайте выразим благодарность от нации – каждый поможет ему, хоть немного. Пусть это будет такая акция».

Активист уверен, что инициативу Всемирного форума татарской молодежи татарский народ поддержит. «Если эту информацию распространят, если она дойдет до народа, думаю, что желающие помочь найдутся. Я внес свой вклад. Если каждый окажет посильную помощь, мы сможем собрать не только эту сумму, но и гораздо больше», – сказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

По словам Айрата, указанный им расчетный счет – счет фонда помощи школе. Поэтому, если собранных средств окажется больше, это будет еще лучше. Деньги пойдут в помощь школе, пояснил общественник. «Мы в долгу перед школой, ставшей на защиту татарского языка», – добавил он.

Павел Шмаков выразил благодарность Всемирному форуму татарской молодежи за такую инициативу. «Часть моей заработной платы уходит на оплату штрафов. Для меня самое главное – готовность разных людей помочь. Дело ведь не только в деньгах. Дело в нашем единстве. В том, что мы вместе против тех, кто желает нас рассорить. К сожалению, сейчас очень просто поссорить людей в национальных вопросах», – заметил он.