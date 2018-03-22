(Казань, 22 марта, «Татар-информ»).Суд отправил заместителя главного пристава Татарстана Сергея Плющего под домашний арест.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в 2015 году, когда Плющий занимал пост начальника Советского РОСП, он дал указания подчиненному судебному приставу снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении квартиры должника, что позволило хоязину квартиры продать ее.

В августе 2017 года Верховный суд РТ истребовал квартиру из владения. Жилплощадь забрали у добросовестного покупателя, 2,5 млн рублей ему не выплатили.

«Я вчера был допрошен и сделал для себя вывод, что в моих действиях нет состава приступления и нет события преступления», – заявил суду Плющий.

Далее задержанный рассказал свою версию случившегося. Мужчина задолжал 600 тысяч рублей и внезапно у него в собственности появилась квартира и доля в другой квартире. Плющий подчеркнул, что суд установил тот факт, что имущество было получено незаконным путем.

Доли в квартире было достаточно, чтобы покрыть долг, поэтому приставы приняли решения арестовать только долю.

«Начали приходить разные люди, вплоть до оперативников. Все они просили, чтобы продали именно квартиру – у них были свои интересы. Представитель должника предложил тому самому продать квартиру. Такое допускается и это существенно ускоряет возврат долга. Должник находит покупателя, вместе с приставом они приходят в регпалату, где пристав снимает запрет. Так и произошло», – рассказал Плющий.

По словам Плющего, покупатель попросил снять запрет и обещал через пару дней передать деньги. Однако в назначенный срок покупатель на сделку не пришёл.

Суд частично огласил показания пристава, которая сопровождала сделку – она рассказала следователям, что сама отказалась приходить на эту сделку и что считала ее незаконной. Плющий назвал это давлением со стороны следствия.

Плющий отметил, что они пытались наложить запрет снова, но получилось это только со второго раза. Также задержанный подчеркнул, что суд уже рассматривал эта ситуацию и нарушений со стороны приставов не выявил.

Плющего задержали 20 марта. В данный момент Вахитовский районный суд уже рассматривает одно дело, возбужденное против замначальника. Речь в нем также идет о превышении должностных полномочий.

Согласно обвинительному заключению, в период с июня 2012 года по май 2016 года Плющий занимал пост начальника Советского районного отдела судебных приставов. В это время он дал своим подчинённым указания закрыть 49 исполнительных листов, на суммы от 100 рублей до 40 тысяч, хотя фактически они не были исполнены.

Сделал он это, согласно материалам дела, чтобы поднять показатели отдела и получить премию. Из-за этого Пенсионному фонду России был причинен ущерб в 500 тысяч рублей.