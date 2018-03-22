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Экономика и финансы

Антимонопольщики возбудили дело против «Шереметьево» из-за таксопарков

22 марта 2018, 22:49

ФАС увидела дискриминацию парков такси на территории шереметьевского аэропорта.

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении московского аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщает RT.

«Аэропорт подозревается в создании дискриминационных условий для таксомоторных парков на первую линию (п. 8. ч. 1 ст. 10 закона „О защите конкуренции“)», — говорится в заявлении антимонопольщиков.

Ранее ФАС возбудила дело против другой крупной воздушной гавани — «Домодедово». Поводом послужили аналогичные подозрения в дискриминации таксопарков.

 


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