Антимонопольщики возбудили дело против «Шереметьево» из-за таксопарков

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении московского аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщает RT.
«Аэропорт подозревается в создании дискриминационных условий для таксомоторных парков на первую линию (п. 8. ч. 1 ст. 10 закона „О защите конкуренции“)», — говорится в заявлении антимонопольщиков.
Ранее ФАС возбудила дело против другой крупной воздушной гавани — «Домодедово». Поводом послужили аналогичные подозрения в дискриминации таксопарков.