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Буйволица разогнала львов от тела убитого детеныша, чтобы попрощаться с ним

22 марта 2018, 18:03

Видеоролик был снят в Национальном парке Крюгера на северо-востоке ЮАР.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Буйволица разогнала львов от тела ее убитого детеныша, чтобы попрощаться с ним. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

По данным агентства, видеоролик был снят в Национальном парке Крюгера на северо-востоке ЮАР. Разьяренное животное прогнало 14 пирующих хищников. Затем к буйволице приблизились сородичи, вместе с которыми они вылизали погибшего буйволенка.

По словам оператора, львы решились продолжить свою трапезу только спустя час после ухода буйволицы.

видео: dailymail.co.uk


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