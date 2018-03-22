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В Татарстане жилье экономкласса переименуют в стандартное

22 марта 2018, 17:54

Депутаты внесли изменения в закон РТ « О регулировании отдельных вопросов в сфере реализации прав граждан на приобретение жилья экономкласса в РТ».
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(Казань, 22 марта, «Татар-ифнорм», Алия Замалеева). Изменения в закон РТ « О регулировании отдельных вопросов в сфере реализации прав граждан на приобретение жилья экономического класса в Республике Татарстан» приняты парламентом республики в третьем чтении на сегодняшнем заседании.

Документ разработан в целях приведения республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством.

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства“ и отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации, направленные на уточнение терминологии в связи с заменой понятия «жилье экономического класса» на термин «стандартное жилье».

Эти изменения в федеральном законодательстве учтены в проекте закона РТ.

 


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